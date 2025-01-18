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لبنان
وزير الشؤون زار نقيب المحامين في بيروت
Lebanon 24
18-01-2025
|
04:57
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زار وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار مقر نقابة المحامين في بيروت، حيث التقى نقيب المحامين فادي المصري، بحضور أعضاء المجلس ولجنة الشؤون الإجتماعية في النقابة.
خلال اللقاء، شكر النقيب المصري الوزير الحجار على "جهوده في تكريس العلاقة القائمة بين الطرفين، ما أثمر توقيع اتفاقية التعاون التي أُبرمت في 26 كانون الأول من العام الماضي، بين وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بالوزير الحجار، والنقابة ممثلة بالنقيب المصري".
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وبموجب هذه الاتفاقية، يستفيد المحامون من خدمات تقدمها الوزارة، فضلا عن تقديم الدعم في مجالات العمل الاجتماعي، وكذلك للمركز الصحي في النقابة.
والجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون المشار إليه، جاء بمبادرة من لجنة الشؤون الإجتماعية في النقابة، برئاسة المحامية بيرلا سيف الجلخ. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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