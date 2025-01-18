أبي رميا يكشف: الحكومة ستكون من اصحاب اختصاص

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تابع أبي رميا في كلامه عبر "صوت كل لبنان"، أنّه "ستكون حكومة من اصحاب اختصاص واعتقد انّها ستتألف من 24 وزيراً وستكون انتاجيّة بعيداً عن النكد والتعطيل مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة اضافة الى محاولة عدم توزير ايّ مرشّح محتمل للنيابة منعاً لاستغلال المناصب لأهداف شخصية. الرئيس سلام سيلتزم بالدستور حتماً في عملية تشكيل الحكومة."ولفت الى أن "الأمل انبعث من جديد في روح اللبنانيين خصوصًا بعد اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام بحيث تم تحديد الثوابت التي سيتعامل من خلالها المكون الشيعي والرئيس المكلّف في لبنان"، معتبرًا أن "هذه الخطوة ستسهل عملية تأليف الحكومة".وأشار إلى أن "هناك كيمياء جيدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأوجه شبه واضحة بينهما وأهمها احترام الدستور وتطبيقه".وعن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، رأى أنها "تأكيد على تجديد الثقة بين لبنان وفرنسا وهناك وعد بالتحضير لمؤتمر جديد لدعم لبنان وعملية إعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن "هناك جهودًا جبارة قامت بها فرنسا على الساحة اللبنانية على أصعدة إصلاحية عدة".