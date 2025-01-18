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لبنان

أبي رميا يكشف: الحكومة ستكون من اصحاب اختصاص

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:11
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أعلن النائب سيمون أبي رميا، اليوم السبت،  أن "الرئيس المكلف نواف سلام لن يطيل الانتظار لتشكيل الحكومة كما كان يحدث في السابق، بل هو يسعى لتشكيل فريق قادر على الإنتاج والعمل معه من أجل نجاح الحكومة ويريد اختيار أشخاص يثق في قناعاتهم وقدراتهم لتحقيق هذا النجاح".
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تابع أبي رميا في كلامه عبر "صوت كل لبنان"، أنّه "ستكون حكومة من اصحاب اختصاص واعتقد انّها ستتألف من 24 وزيراً وستكون انتاجيّة بعيداً عن النكد والتعطيل مع اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة اضافة الى محاولة عدم توزير ايّ مرشّح محتمل للنيابة منعاً لاستغلال المناصب لأهداف شخصية. الرئيس سلام سيلتزم بالدستور حتماً في عملية تشكيل الحكومة."

ولفت الى أن "الأمل انبعث من جديد في روح اللبنانيين خصوصًا بعد اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام بحيث تم تحديد الثوابت التي سيتعامل من خلالها المكون الشيعي والرئيس المكلّف في لبنان"، معتبرًا أن "هذه الخطوة ستسهل عملية تأليف الحكومة".       

وأشار إلى أن "هناك كيمياء جيدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأوجه شبه واضحة بينهما وأهمها احترام الدستور وتطبيقه".

وعن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، رأى أنها "تأكيد على تجديد الثقة بين لبنان وفرنسا وهناك وعد بالتحضير لمؤتمر جديد لدعم لبنان وعملية إعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن "هناك جهودًا جبارة قامت بها فرنسا على الساحة اللبنانية على أصعدة إصلاحية عدة".
 
وقال: "لقاؤنا مع الوفد الفرنسي المرافق للرئيس ماكرون أمس كان ايجابياً وحمل مشاريع مستقبلية لتعزيز العلاقة بين لبنان وفرنسا. لبنان اليوم امام فرصة تاريخية للنهوض مجدداً سياسيا واقتصاديا".

وختم: "الامل عاد اليوم الى نفوس اللبنانيين بعدما كانت تشير أرقام مخيفة في السابق الى أن أكثر من ٨٥% من الشباب اللبناني يفكر بالهجرة. اليوم نحن امام فرصة لبناء لبنان، وأنا من موقعي النيابي احاول المساهمة والمساعدة في انجاح مهمّة الرئيس جوزاف عون، وحتماً اقف الى جانب رئيس الجمهورية".
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