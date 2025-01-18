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لبنان

بحضور النواب.. "حزب الله" شيع شهيده في شعت

Lebanon 24
18-01-2025 | 05:15
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شيع "حزب الله" وأهالي بلدة شعت وقرى الجوار، "الشهيد " عباس حسين العطار، في موكب حاشد تقدمه النائب ملحم الحجيري، نائب مسؤول منطقة البقاع في الحزب السيد فيصل شكر وفاعليات وفرق من "كشافة الإمام المهدي" وحملة الرايات والصور والأكاليل.
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