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لبنان

كان يقود دراجة نارية.. عسكري من عكّار ضحية حادث سير

Lebanon 24
18-01-2025 | 06:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "ع. ن"، وهو عسكري في الجيش، توفي إثر حادث سير مروع وقع على مفرق مشحا - عكار. 

وبحسب المعلومات، فالحادث كان نتيجة تصادم بين سيارة جيب من نوع “نيسان” يقودها المدعو “ع.د” ودراجة نارية كان يقودها الفقيد.
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أسفر الحادث عن إصابة العسكري بجروح خطيرة، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا بحالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير متأثراً بإصاباته.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد ينحدر من بلدة تكريت العكارية.
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