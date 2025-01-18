Advertisement

لبنان

كمين محكم في كفرزبد البقاعية... "المخابرات" توقف عدداً من المهربين

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1308072-638728063557162673.jpg
Doc-P-1308072-638728063557162673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مديرية المخابرات في البقاع- مكتب زحلة نفّذت كميناً محكماً لبعض المهربين في السلسلة الشرقية عند بلدة كفرزبد.

وقد أسفر الكمين عن توقيف عدد من المهربين الى بالإضافة الى مصادرة عدد من السيارات الرباعية الدفع والشاحنات الصغيرة واشخاص سوريين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:14 | 2025-01-18
07:08 | 2025-01-18
07:07 | 2025-01-18
07:01 | 2025-01-18
07:01 | 2025-01-18
07:00 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24