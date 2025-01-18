كمين محكم في كفرزبد البقاعية... "المخابرات" توقف عدداً من المهربين

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مديرية المخابرات في البقاع- مكتب زحلة نفّذت كميناً محكماً لبعض المهربين في السلسلة الشرقية عند بلدة كفرزبد.



وقد أسفر الكمين عن توقيف عدد من المهربين الى بالإضافة الى مصادرة عدد من السيارات الرباعية الدفع والشاحنات الصغيرة واشخاص سوريين.

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