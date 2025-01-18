Advertisement

لبنان

قام بعمليات سلب وسرقة في عدة مناطق.. هل وقعتم ضحيته؟ (صورة)

Lebanon 24
18-01-2025 | 08:05
A-
A+
Doc-P-1308097-638728099829588629.jpg
Doc-P-1308097-638728099829588629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد أن تمّ توقيف المدعو:

هـ. م. ف. (من مواليد عام 2003 لبناني)
Advertisement

الذي ينشط في القيام بعمليّات سلب وسرقة، من قبل مفرزة الضاحية القضائية، والذي اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بالعديد من سرقات الدرّاجات النارية والنشل والسلب، في عدّة مناطق لبنانية.

وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب إلى الذين تعرّضوا لهذه العمليات، التوجّه إلى مفرزة الضاحية القضائية بغية التعرّف عليه، أو الاتّصال على الرقم 451162- 01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:32 | 2025-01-18
09:25 | 2025-01-18
09:03 | 2025-01-18
09:00 | 2025-01-18
08:47 | 2025-01-18
08:38 | 2025-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24