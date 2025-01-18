الرهبانية اللبنانية المارونية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير في غزير

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احتفلت الرهبانية اللبنانية المارونية بعيد مار انطونيوس الكبير "أب الرهبان"، بقداس أقيم في كنيسة الرئاسة العامة للرهبنة في دير مار انطونيوس البادواني في غزير، ترأسه الأب العام للرهبنة هادي محفوظ، حيث جدد الأب العام وجمهور الدير نذورهم الرهبانية المؤبدة بمشاركة المطرانين انطوان بو نجم وبولس مطر والمدبرين العامين والمسؤولين العامين ورئيس الدير و البلدة أهالي البلدة والجوار.والقى محفوظ عظة أشار فيها إلى "اننا نعيش هذه الأيام فرحا روحيا كبيرا في لبنان مع انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون على رأس جمهوريتنا، ونرى الأحداث تتابع بشكل جيد مما يدعونا إلى التفاؤل والتبشر بأمور إيجابية كثيرة ندعو المؤمنين الى مواكبتها بروح إيجابية وشفافية تامة".وقال: "إيماننا المسيحي يدعونا دائما، بالعمق والجوهر والأساس، إلى الكثير من الفرح والرجاء، حيث الفرح والرجاء شهد لهما مار انطونيوس طوال حياته وعمل من أجلهما بقوله "الله رجاؤنا"، وهذا القول هو الانطلاقة للمفهوم المسيحي العميق: يا رجاء الابرار والصديقين".أضاف: "أحببت أن أتوقف معكم عند هذه الفكرة لأن الله هو رجاؤنا، وهذا ما اختاره قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس ليكون عنوان هذه السنة اليوبيلية تحت اسم "يوبيل الرجاء".وعن القديس أنطونيوس قال: "جميع المسيحيين يعرفون قصة ايمانه وكيف اختار لحياته أن يعيش في الصحراء بطريقة صعبة في تقشف وزهد. وقد يتساءل البعض كيف لإنسان في الصحراء أن يعيش بسلام دون مشاكل وفي رجاء. بهذا الأسلوب الذي اختاره مار انطونيوس للعيش أراد أن يعبر عن حبه وشغفه ليسوع، طريقة العيش بقساوتها أن يعبر عن حبه ليسوع، يسوع المحبة والسلام والرجاء، من أجل ذلك، الدعوة لكل واحد منا اينما كان في الكهنوت أو في الحياة اليومية أو في المجتمع اينما كان عليه أن يدرك السبل الآيلة إلى تعلقه بالله حيث السلام في القلب والفرح والخير والإرادة في نقلهم إلى الاخرين، انه المقياس الحقيقي ليعرف الإنسان مدى وجود الله في حياته وعلاقته به. وليكن جوهر محبتنا في مجتمعنا كجوهر محبة مار انطونيوس وقوة الشغف به. ومهما كان أسلوب حياتنا علينا أن ندرك اسلوب اختيارنا ليسوع في طرق عيشنا كما في الرهبان الذين استولوا من أسلوب عيشه جوهر محبة الله للإنسان".وختم محفوظ: "نفرح بوجودكم معنا اليوم حيث نتأكد على أهمية التعلق بالايمان وبرهبانيتنا وبالعلاقة الإنسانية، ومن أجل ذلك نشعر بأهمية أن تبقى هذه العلاقة - الرسالة ، رسالة مار انطونيوس هي رسالة الرجاء والايمان الحقيقي، وان يكتنز هذا الرجاء في قلوبنا فرحا ومحبة وإيمان".