لبنان عرض تحديات القطاع الزراعي في المنتدى العالمي الـ 17 للأغذية والزراعة في برلين

شارك لبنان، ممثلاً بسفيره في ألمانيا مصطفى أديب والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، في المنتدى العالمي السابع عشر للأغذية والزراعة وأسبوع برلين الأخضر الدولي لعام 2025، بحضور وزراء الزراعة ورؤساء الوفود من مختلف أنحاء العالم والمنظمات الدولية.

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تناولت الاجتماعات أوضاع القطاع الزراعي والأمن الغذائي ومكافحة الجوع عالميًا، إضافة إلى مناقشة الأنظمة الغذائية المقاومة للأزمات والمناخ، والصديقة للتنوع البيولوجي، وتعزيز الإنتاج المستدام والسيادة الغذائية، وتطوير سلاسل الإمداد القادرة على الصمود، مع التركيز على تحسين التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.



واستعرض الوفد اللبناني في المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، بخاصة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الزراعية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع، نتيجة استخدام الأسلحة المدمرة، بما في ذلك الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية، ما أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، وأدى إلى نزوح عدد كبير من السكان. تناولت الاجتماعات أوضاع القطاع الزراعي والأمن الغذائي ومكافحة الجوع عالميًا، إضافة إلى مناقشة الأنظمة الغذائية المقاومة للأزمات والمناخ، والصديقة للتنوع البيولوجي، وتعزيز الإنتاج المستدام والسيادة الغذائية، وتطوير سلاسل الإمداد القادرة على الصمود، مع التركيز على تحسين التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.واستعرض الوفد اللبناني في المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، بخاصة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الزراعية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع، نتيجة استخدام الأسلحة المدمرة، بما في ذلك الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية، ما أثر بشكل كبير على الأمن الغذائي، وأدى إلى نزوح عدد كبير من السكان.

كما عرض الوفد تأثير الأزمة الاقتصادية على المزارعين، داعيًا وزارات الزراعة والمنظمات الدولية الى دعم القطاع الزراعي في لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بالبنى التحتية والبرامج والمشاريع الزراعية، وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية لتعزيز صمود المزارعين.



وعلى هامش المنتدى، عقد لحود اجتماعًا تنسيقيًا مع السفير مصطفى أديب، وشكر لحود للسفير اديب وفريق السفارة جهودهم في تحضير مشاركة لبنان وفتح الأسواق الألمانية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية في السنوات الماضية. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والسفارة والجالية اللبنانية في ألمانيا لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية إلى الأسواق الألمانية.