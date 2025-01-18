منيمنة: منفتحون على كل من يريد بناء الدولة

عقد في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها النائب ابراهيم منيمنة بهدف تعزيز الحوار السياسي في العاصمة بيروت وتفعيل المشاركة المجتمعية، لقاء سياسي موسع في مركز توفيق طبارة مع عدد من الشخصيات البيروتية، والناشطين السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، بحضور النائب فراس حمدان.

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وأعرب منيمنة عن شكره العميق "للضغط الشعبي الواسع الذي مارسته قوى المجتمع المدني قبيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة والذي أفضى الى تسمية القاضي نواف سلام، وذلك بعد أن نجحت المناورة السياسة عبر الترشح لهذا المنصب في اعادة خلط الاوراق وتوافق الجميع على اسم القاضي نواف سلام". وأعرب منيمنة عن شكره العميق "للضغط الشعبي الواسع الذي مارسته قوى المجتمع المدني قبيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة والذي أفضى الى تسمية القاضي نواف سلام، وذلك بعد أن نجحت المناورة السياسة عبر الترشح لهذا المنصب في اعادة خلط الاوراق وتوافق الجميع على اسم القاضي نواف سلام".

وأشار إلى "أهمية المرحلة المقبلة التي تحمل عنوان بناء الدولة، خصوصا أن خطاب القسم الذي يتقاطع مع أجندتنا السياسية هو البوصلة بعناوينه السياسية التي طرحت فيه ان كان بموضوع سيادة الدولة، الاصلاح، استقلالية القضاء، الوحدة الوطنية وغيرها".



ولفت الى أن "المرحلة الجديدة مختلفة عن الماضي، بعد اتمام انتخاب الرئيس وتكليف رئيس للحكومة، وبالتالي في هذه المرحلة نحن منفتحون على كل من يريد بناء الدولة، ولكن لهذه المرحلة شروط ولعل اهمها التزام الدستور واتفاق الطائف واحتكار الدولة للسلاح وايضا استقلالية القضاء للمحاسبة عن كل مرحلة الفساد والهدر، وهذا ما قد يتطلب ربما شجاعة من بعض الاحزاب التقليدية، وعليه كل من ينضم الى هذه المعركة هو شريكنا، ومن لا يريد سيكون خصمنا السياسي".



