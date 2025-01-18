قرارٌ مرتقب.. مساعدات بـ60 مليون يورو للجيش!

ذكرت قناة "العربية"، اليوم السبت، أنَّ الإتحاد الأوروبي سيُقرّ مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون يورو.

وأوضحت القناة أن المساعدات الأوروبية تغطي انتشار الجيش في جنوب لبنان لمُدّة 3 سنوات، مشيرة إلى أنّ إيطاليا وفرنسا وليتوانيا سيشرفون على إنفاق المساعدات للجيش.