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لبنان

قرارٌ مرتقب.. مساعدات بـ60 مليون يورو للجيش!

Lebanon 24
18-01-2025 | 12:14
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ذكرت قناة "العربية"، اليوم السبت، أنَّ الإتحاد الأوروبي سيُقرّ مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون يورو.
 
وأوضحت القناة أن المساعدات الأوروبية تغطي انتشار الجيش في جنوب لبنان لمُدّة 3 سنوات، مشيرة إلى أنّ إيطاليا وفرنسا وليتوانيا سيشرفون على إنفاق المساعدات للجيش.
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