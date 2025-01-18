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لبنان

من أجل الجيش وقوى الأمن.. هذا ما قررته أميركا

Lebanon 24
18-01-2025 | 12:52
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، وذلك في ختام اجتماع للمانحين الدوليين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على "ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد".
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وأوضحت الخارجية الأميركية أنها نظّمت "اجتماعاً للمانحين عبر الإنترنت"، الخميس، "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان، من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل".

ويسري منذ 27 تشرين الثاني وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل تمّ التوصل إليه برعاية فرنسية - أميركية، إثر مواجهة بينهما استمرّت لعام.
 
 
وتشرف لجنة على آلية تنفيذ الاتفاق، تضمّ في عضويتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).


وطالب رئيس الجمهورية جوزاف عون، السبت، إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني، وهي المهلة المحدّدة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 كانون الثاني.
 
 
ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي "1701"، الصادر في عام 2006، الذي من بنوده ابتعاد "حزب الله" عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
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