15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-01-2025
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ إعلان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن ازدياد موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبيّة يُعتبر تتويجاً لمسار خاضه مصرف لبنان لرفع الاحتياطيات من خلال ضبط السوق أولاً ووقف هدر الأموال على الدعم مثلما كان يجري سابقاً.
Advertisement
وأوضحت المصادر أن مصرف لبنان ذاهب أكثر نحو زيادة الاحتياطيات، فيما من المتوقع أن يرتفع حجمها خلال النصف الأول من العام 2025 إلى نحو يزيد عن الـ800 مليون دولار كحدّ أدنى، ما يمثل حقيقة عن انتعاش فعلي على الصعيد الماليّ.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الرياض شاهدوا كيف استعرضت مجوهراتها (فيديو)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الرياض شاهدوا كيف استعرضت مجوهراتها (فيديو)
23:41 | 2025-01-17
17/01/2025 11:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر لبنان قبل أشهر واستقر في دبي.. لقاء مؤثر يجمع هشام حداد بولديه بعد غياب (فيديو)
Lebanon 24
غادر لبنان قبل أشهر واستقر في دبي.. لقاء مؤثر يجمع هشام حداد بولديه بعد غياب (فيديو)
02:41 | 2025-01-18
18/01/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"شغلة غريبة عجيبة".. شاهدوا ماذا حصل مع قصي خولي ورزان جمال داخل الطائرة (فيديو)
Lebanon 24
"شغلة غريبة عجيبة".. شاهدوا ماذا حصل مع قصي خولي ورزان جمال داخل الطائرة (فيديو)
02:13 | 2025-01-18
18/01/2025 02:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
11:43 | 2025-01-18
18/01/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان غابرييل بو راشد؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 20 عاما (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان غابرييل بو راشد؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 20 عاما (صور)
04:16 | 2025-01-18
18/01/2025 04:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
13:53 | 2025-01-18
"المعركة لم تنتهِ".. كلامٌ من نتنياهو عن "حزب الله"
13:28 | 2025-01-18
عن عدد وزراء الحكومة.. هذه آخر المعلومات
13:11 | 2025-01-18
"المنار" تحذر: المنطقة لا تحتمل "حسابات خاطئة" ولتهدئة "الرؤوس الحامية"
13:00 | 2025-01-18
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
12:52 | 2025-01-18
من أجل الجيش وقوى الأمن.. هذا ما قررته أميركا
12:19 | 2025-01-18
بري عرض الأوضاع مع وزير خارجية النرويج
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
18/01/2025 22:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
18/01/2025 22:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
18/01/2025 22:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24