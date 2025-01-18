من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً

قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنَّ إعلان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن ازدياد موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبيّة يُعتبر تتويجاً لمسار خاضه مصرف لبنان لرفع الاحتياطيات من خلال ضبط السوق أولاً ووقف هدر الأموال على الدعم مثلما كان يجري سابقاً.

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وأوضحت المصادر أن مصرف لبنان ذاهب أكثر نحو زيادة الاحتياطيات، فيما من المتوقع أن يرتفع حجمها خلال النصف الأول من العام 2025 إلى نحو يزيد عن الـ800 مليون دولار كحدّ أدنى، ما يمثل حقيقة عن انتعاش فعلي على الصعيد الماليّ.