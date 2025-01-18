الموعد اقترب.. زيارة مرتقبة لوزير خارجية السعودية إلى لبنان

ذكرت معلومات صحافية أنّه من المتوقع أن يزور وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، لبنان يوم الخميس المقبل.

ومن المرتقب أن تكون لبن فرحان سلسلة لقاءات أبرزها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.