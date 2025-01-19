18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
19-01-2025
|
00:30
A-
A+
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
photos
0
A+
A-
نشرَت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق قيام إحدى الفتيات بإغلاق إحدى الطرقات في ضاحية بيروت الجنوبيّة بواسطة سيارتها.
وأظهر الفيديو أن الفتاة دخلت إلى طريق عكس السير لكنها رفضت الرجوع والعودة إلى الطريق الصحيحة، ما عرقل حركة السير أمام المارّة.
Advertisement
اللافت أنَّ الفتاة عينها تركت سيارتها وسط الطريق وغادرت المكان، وذلك وفق ما أظهره الفيديو بشكلٍ واضح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي جداً
14:23 | 2025-01-18
18/01/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هذا آخر ما كشفته إبنة نصرالله عن والدها.. شاهدوا الفيديو
11:43 | 2025-01-18
18/01/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
Lebanon 24
دولة كبرى تريد "دخول لبنان" بـ"الإستثمارات".. مشاريع بالمليارات
13:00 | 2025-01-18
18/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة صحية.. فنانة لبنانية من داخل المستشفى:"ربي ارحمني" (صورة)
Lebanon 24
تعرضت لوعكة صحية.. فنانة لبنانية من داخل المستشفى:"ربي ارحمني" (صورة)
09:43 | 2025-01-18
18/01/2025 09:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)
00:30 | 2025-01-19
19/01/2025 12:30:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:17 | 2025-01-19
للسائقين في الأشرفية.. تحذيرٌ "مروري" عاجل
04:00 | 2025-01-19
هل يتّجه "الثنائي الشيعي" نحو المشاركة في حكومة سلام؟
03:04 | 2025-01-19
خطوة مهمة.. إنجازٌ جديد من "الجامعة اللبنانية"
03:00 | 2025-01-19
حكومة الانتخابات النيابية
02:55 | 2025-01-19
أبي المنى وجنبلاط التقيا غوتيريش
02:52 | 2025-01-19
في جنوب لبنان.. هذا ما فعله جيش العدو فجر اليوم
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
19/01/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
19/01/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
19/01/2025 11:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24