حادثة في الضاحية.. فتاة تقطع الطريق! (فيديو)

نشرَت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق قيام إحدى الفتيات بإغلاق إحدى الطرقات في ضاحية بيروت الجنوبيّة بواسطة سيارتها.

وأظهر الفيديو أن الفتاة دخلت إلى طريق عكس السير لكنها رفضت الرجوع والعودة إلى الطريق الصحيحة، ما عرقل حركة السير أمام المارّة.

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اللافت أنَّ الفتاة عينها تركت سيارتها وسط الطريق وغادرت المكان، وذلك وفق ما أظهره الفيديو بشكلٍ واضح.