"طرف واحد" في الحكومة بحصة وازنة

قال مصدر سياسي مطلع على مسار المداولات والإتصالات الجارية، حتى في عطلة نهاية الأسبوع، في شأن تأليف الحكومة، إن الأمور تسير بوتيرة سريعة غير متسرعة، وكل ما تم بثه من أخبار حول مقاطعة شيعية لن يحصل كون الحراك الأخير بإتجاه الرئيس نبيه بري أوضح كل الأمور، ودحض كل نظريات المؤامرة.

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إلا أن المصدر أكد أنه من المحتمل أن يكون هناك تباين في وجهات النظر بين حزب الله وحركة أمل في ما خص ملف الحكومة بالرغم من تكليف الرئيس بري بهذا الملف بشكلٍ كلي، وحتى أن هناك تبايناً داخلياً في "حزب الله" مما يؤدي الى دخول طرف واحد من "الثنائي"في الحكومة بحصةٍ وازنة .