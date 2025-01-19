للسائقين في الأشرفية.. تحذيرٌ "مروري" عاجل

وجهت "اليازا" نداءً إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت لمعالجة غطاء مكسور بالقرب من النفق الواقع قرب MTV في الأشرفية.

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وطالبت الجمعية بوجوب التحرك سريعاً للمعالجة منعاً لحصول حوادث سير وحفاظاً على أرواح المواطنين.