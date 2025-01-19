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لبنان

للسائقين في الأشرفية.. تحذيرٌ "مروري" عاجل

Lebanon 24
19-01-2025 | 04:17
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وجهت "اليازا" نداءً إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت لمعالجة غطاء مكسور بالقرب من النفق الواقع قرب MTV في الأشرفية.
 
 
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وطالبت الجمعية بوجوب التحرك سريعاً للمعالجة منعاً لحصول حوادث سير وحفاظاً على أرواح المواطنين.
 
 
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