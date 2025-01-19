إصابة عسكري في الجيش جرّاء انفجار لغم.. بيانٌ يوضح

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 19 / 1 / 2025، أصيب عسكري في الجيش بجروح متوسطة نتيجة انفجار لغم في محيط أحد المراكز التي تسلّمها الجيش من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، في بلدة قوسايا - زحلة. نُقل العسكري المصاب إلى أحد المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة".

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