قبلان: المطلوب حكومة قادرة على استعادة الثقة بين اللبنانيين

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إن أمام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام فرصة تاريخية لتأكيد الثقة والمصالح الوطنية التي تضعنا بقلب مبادئ المواطنة بعيداً عن السرطان الطائفي.

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وفي بيان له، اليوم الأحد، أكد قبلان أنّ المطلوب حكومة قادرة على استعادة الثقة بين اللبنانيين، وأضاف: "هذا أكبر طموح الشعب اللبناني على الإطلاق، ويجب أن نخرج من عقدة الخوف والغبن والنزعة الطائفية ولعبة الغلبة والأنانية السياسية والمناطقية".

وتابع: "الطموح بالحكومة أن تكون حكومة لكل لبنان بحيث تعمل بعيداً عن الهوية الطائفية، وأكبر طموحنا أن تحلّ الدولة بدل الطائفة، والكفاءة بدل المحسوبية، وأن تثبت الدولة قدرتها على ضمان الأهداف الوطنية، وأن نعيش معاً بعيداً عن نزعة غالب ومغلوب وقوي وضعيف ووطني ونصف وطني، ويجب أن نصل لمرحلة التمثيل المؤسساتي الذي لا فرق فيه بين مسيحي ومسلم".

وأكمل: "الخوف على لبنان من اللعبة الدولية وإصرار الخارج على تطويب لبنان كحصة بالصراع الدولي الإقليمي، وللرئيس نواف سلام أقول: قد لا تتجاوز العقبات التاريخية الطائفية لهذا البلد لكنك تستطيع أن تكون أباً وطنياً لكل طوائف لبنان".



