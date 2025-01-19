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لبنان

وزير الاعلام كرم الشاعر شيبان سعادة

Lebanon 24
19-01-2025 | 05:30
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كرم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري، المهندس  الشاعر الزجلي شيبان سعادة في دارته في زغرتا، في حضور مختار بلدته أصنون - زغرتا انطونيوس الخواجة والاعلاميين مرسال الترس وروبير فرنجية.
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نوه المكاري ببصمات سعادة في مسرح الزجل اللبناني وبجهوده في احياء المسرح المناطقي في بلدته، حيث بلغ رصيده ١٣ عملاً في عيد مار يعقوب اضافة لمشاركته في تقديم مسرحية في مهرجانات اهدن مع الاديب المرحوم أنطوان القوال ودواوينه الشعرية التي خص بها اهدن بأجمل القصائد.

بعد ذلك، قدم له درع وزارة الاعلام، واصفاً المحتفى به بأحد نسور الزجل اللبناني .

وشكر الشاعر للوزير المكاري مبادرته وأهداه كتباً من تواقيعه وأرتجل قصيدة خاطبه بها، مثنياً على كل ما قدمه لتلفزيون لبنان ووزارة الإعلام.

وبعدما تلا الشاعر شيبان سعادة قصيدة للطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي، شكر مختار بلدة أصنون انطونيوس الخواجه وزير الاعلام زياد المكاري على تكريم الشاعر شيبان سعادة الذي يعتبر تكريماً لكل أبناء أصنون.

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