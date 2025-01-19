مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة

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معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين ١١ و١٩ في بيروت، في طرابلس بين ٩ و١٧ وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان: توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة، حتى مساء يوم الأربعاء المقبل حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين ١١ و١٩ في بيروت، في طرابلس بين ٩ و١٧ وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.



الإثنين:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد.



الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر وتنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية.



الأربعاء:

غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر، تنشط الرياح أحياناً وترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط أمطار متفرقة خصوصاً في المناطق الجنوبية.



الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٢٥ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٦٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٢١ HPA أي ما يعادل: ٧٦٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٢.

ساعة غروب الشمس: ١٦:٥٧.