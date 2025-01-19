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لبنان

مواطنون من دون كهرباء

Lebanon 24
19-01-2025 | 07:22
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تعرضت بلدات كفرحزير، أميون، بشمزين، عفصديق، وفيع في قضاء الكورة لسرقة كابلات الكهرباء التابعة لشركة قاديشا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المشتركين في المنطقة.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بتكثيف الجهود لكشف الفاعلين وتعزيز إجراءات الحماية للحد من هذه الاعتداءات .
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