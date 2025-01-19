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لبنان
حركة "لبنان الشباب" أقامت قداسا على نية رئيس الجمهورية
Lebanon 24
19-01-2025
|
07:24
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أقامت حركة "لبنان الشباب"، الذبيحة الإلهية على نية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ترأسها الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت برنار توما في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - عين صوفر، وقد وعاونه لفيف من الكهنة، بحضور ممثل رئيس الجمهورية المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، العميد روبير الدويهي ممثلا قائد الجيش بالوكالة اللواء حسان عودة، كمال خيرالله ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع، مرشد الهبر ممثلا النائب نزيه متى، ثيودورا بجاني ممثلة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، ايلي حاصباني ممثلا النائب غسان حاصباني، العميد جوزيف نخلة ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، يوسف ابو شعيا ممثلا المدير العام للدفاع المدني العميد نبيل فرح، رئيس مكتب امن عاليه العميد يوسف نجم، بول يمين ممثلا رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، رئيس رابطة مخاتير قضاء عاليه المختار زياد الاصفر، رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى بحمدون ورئيس بلدية صوفر كمال شيا، أمين ابو جودة، الرئيس الفخري للحركة إيلي أبي جودة، رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا، أمينة شؤون المرأة في الحركة سمر صهيون، والأعضاء، رؤساء البلديات والمخاتير وفعاليات اجتماعية وسياسية ووطنية و أصدقاء الحركة.
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وفي عظته عبّر الأرشمندريت توما عن الفرحة التي غمرت الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسا، في ظل ما تعيشه المنطقة من تغيرات ويأتي الانتخاب استجابة لصلاة المواطنين، كما استذكر تاريخ العماد عون الذي لا يكلّ في خدمة الوطن وهو مثال للشرف والتضحية والوفاء. وقد أشاد بقسم الرئيس وبتزامن انتخابه مع المئوية الأولى للبنان. وشدّد على كلمة الرئيس حول الهوية اللبنانية التي تجمع الكل في لبنان. وكانت الصلاة على نيّته ليوفّقه الله في مهامه الجسام.
وفي كلمة الحركة التي تلاها نائب رئيس الحركة المحامي بولس حنا، مشيداً ب"الدور الهام الذي لعبه الجيش بقيادة الرئيس جوزيف عون عندما كان قائدا للمؤسسة العسكرية بحيث حمى المواطنين و الأملاك الخاصة و العامة دون أن يقمع حق التعبير، كما أنقذ العسكر من الأزمة المالية وكان الجيش دائما الى جانب شعبه في أصعب الظروف، وبذلك يكون فخامة الرئيس الشخص المناسب لتولي رئاسة الجمهورية اللبنانية كونه برهن انه قادر على تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم"، مثنيا على "انتخاب الرئيس المكلف القاضي نواف سلام ليمارس عدالته في الحكم كما مارسها في المحكمة الدولية حيث جعل من رئيس حكومة العدو فاراً من وجه العدالة".
وختم معربا عن "أمل الشعب بمستقبل زاهر للبنان بفضل قيادة فخامة الرئيس وحكمة دولة الرئيس".
وتلا القداس حفل استقبال في جو من الفرح، وتمّ قطع قالب الحلوى للمناسبة.
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