Advertisement

لبنان

جولة تفقدية لرئيس "الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا" في سهل عكار

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1308449-638728981752385477.png
Doc-P-1308449-638728981752385477.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب رئيس "الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار" عمر سعيد الحايك في بيان، عن "قلق المزارعين بشأن موسم البطاطا في سهل عكار وعموم المواسم الزراعية"، وذلك بعد جولة تفقدية مع المزارعين في سهل عكار.
Advertisement

وقال: "إن المزارعين يواجهون أزمة كبيرة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، مما يضاعف معاناتهم ويزيد من الكلفة المرتفعة للزراعة، بخاصة موسم البطاطا. فقد بدأت البذور تنمو وأصبحت شتولا، ما يعني أن الإنتاج سيأتي مبكرا".

وأضاف: "نحن في شهر كانون الثاني، ونضطر إلى ري الأراضي، مما يزيد من كلفة الزراعة. فكيف سيكون حال الموسم؟".

كما طالب المسؤولين ووزير الزراعة بعدم التسرع في اتخاذ قرار بإدخال البطاطا المصرية إلى الأسواق، التي يعاني منها المزارعون منذ أكثر من ثلاث سنوات، معربا عن أمله بألا يتم التجاوب مع مطالب التجار والسماسرة الذين يتذرعون بحجج مختلفة.

وأشار إلى أن "البطاطا السورية تغزو الأسواق"، مشددا على "ضرورة ضبط الحدود وإجراء دراسة ميدانية تأخذ في الاعتبار مواسم عكار وروزنامة الاستيراد. أملنا كبير بالرؤساء الثلاثة: العماد جوزاف عون، الرئيس المكلف نواف سلام ونبيه بري، أن يولوا هذا القطاع ما يستحق من أهمية. كما نتمنى تعيين وزير مختص بهذا القطاع، وأن يكون من حصة عكار".

وختم الحايك: "ألا يحق لنا في هذه المحافظة التي قدمت للوطن الكثير؟".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-01-19
10:35 | 2025-01-19
10:32 | 2025-01-19
10:27 | 2025-01-19
10:18 | 2025-01-19
10:14 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24