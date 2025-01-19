جولة تفقدية لرئيس "الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا" في سهل عكار

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أعرب رئيس "الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار" عمر سعيد الحايك في بيان، عن "قلق المزارعين بشأن موسم البطاطا في سهل عكار وعموم المواسم الزراعية"، وذلك بعد جولة تفقدية مع المزارعين في سهل عكار.وقال: "إن المزارعين يواجهون أزمة كبيرة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، مما يضاعف معاناتهم ويزيد من الكلفة المرتفعة للزراعة، بخاصة موسم البطاطا. فقد بدأت البذور تنمو وأصبحت شتولا، ما يعني أن الإنتاج سيأتي مبكرا".وأضاف: "نحن في شهر كانون الثاني، ونضطر إلى ري الأراضي، مما يزيد من كلفة الزراعة. فكيف سيكون حال الموسم؟".كما طالب المسؤولين ووزير الزراعة بعدم التسرع في اتخاذ قرار بإدخال البطاطا المصرية إلى الأسواق، التي يعاني منها المزارعون منذ أكثر من ثلاث سنوات، معربا عن أمله بألا يتم التجاوب مع مطالب التجار والسماسرة الذين يتذرعون بحجج مختلفة.وأشار إلى أن "البطاطا السورية تغزو الأسواق"، مشددا على "ضرورة ضبط الحدود وإجراء دراسة ميدانية تأخذ في الاعتبار مواسم عكار وروزنامة الاستيراد. أملنا كبير بالرؤساء الثلاثة: العماد جوزاف عون، الرئيس المكلف نواف سلام ونبيه بري، أن يولوا هذا القطاع ما يستحق من أهمية. كما نتمنى تعيين وزير مختص بهذا القطاع، وأن يكون من حصة عكار".وختم الحايك: "ألا يحق لنا في هذه المحافظة التي قدمت للوطن الكثير؟".