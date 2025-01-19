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لبنان

بعدما سُرِقَت سيارته من أمام مستشفى... شعبة المعلومات توقف السارق

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات أوقفت بكمين محكم، ا.س الذي سرق سيارة المواطن ن.ع من أمام مستشفى السلام في طرابلس.
 
وأعادت شعبة المعلومات السيارة المسروقة إلى صاحبها.
 
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سرقة

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