بعدما سُرِقَت سيارته من أمام مستشفى... شعبة المعلومات توقف السارق

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شعبة المعلومات أوقفت بكمين محكم، ا.س الذي سرق سيارة المواطن ن.ع من أمام مستشفى السلام في طرابلس.

وأعادت شعبة المعلومات السيارة المسروقة إلى صاحبها.