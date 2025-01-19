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لبنان
مع وقف إطلاق النار في غزة... إليكم ما تشهده المخيّمات الفلسطينيّة في صور
Lebanon 24
19-01-2025
|
09:52
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أقام فلسطينيو مخيمات صور، مع سريان وقف إطلاق النار في غزة، مسيرات شعبية في شوارع المخيم، احتفاء بوقف إطلاق النار.
وفي مخيمي البرج الشمالي والرشيدية في صور، نظمت حركة "حماس" مسيرات جابت شوارع المخيمات ورفعت الأعلام الفلسطينية وصورا لمسؤولي "حماس" السنوار وهنية، كما رفعت شعارات تدين العدو الاسرائيلي وجرائمه.
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