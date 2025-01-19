دخول قافلة للجيش الى بنت جبيل في اطار تعزيز تواجده في المدينة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه سجل بعد ظهر اليوم دخول قافلة عسكرية للجيش مؤلفة من ناقلات جند ام 113 إلى مدينة بنت جبيل، وذلك في اطار تعزيز الجيش لتواجده في المدينة، والبلدات المحيطة مع اقتراب انتهاء مدة الستين يوما واندحار العدو بعدها الى الحدود.

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