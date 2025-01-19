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لبنان

محميّة جزر النخل تكرّم حارسها الشهيد خليل الأشقر

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:14
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أطلق إسم حارس محمية جزر النخل في طرابلس الشهيد خليل رمزي الأشقر على ممر المشاة في المحمية، برعاية وزير البيئة ناصر ياسين، وبمشاركة عائلة الشهيد وأعضاء لجنة المحمية، ممثلين عن فوج الإطفاء والدفاع المدني، لجنة رعاية البيئة ولجنة التربية البيئية وكشافة البيئة، والعديد من الجمعيات البيئية وأصدقاء المحمية والفرق الإعلامية، وذلك بمبادرة عرفان ووفاء من لجنة المحميّة.
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بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب ووفاء من مدير المحمية المهندس سامر فتفت، فكلمة راعي المبادرة الوزير ياسين الذي شدّد على مناقبية الشهيد، وكلمة شكر باسم العائلة القاها والد الشهيد الاشقر، وختاماً مع كلمة رئيس لجنة المحمية المهندس عامر حداد الذي وعد ب"الإستمرار في خدمة المحمية على نهج الحارس الشهيد".

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