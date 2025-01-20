18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كواليس التشكيل الحكومي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-01-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
-نقل زوار رئيس الجمهورية عنه تأكيده أنه لا يريد حصة وزارية له، بل يصر على أن تكون له الكلمة الفصل بتسمية الوزراء الذين سيتولون حقائب الداخلية والدفاع والعدل، وربما الخارجية ايضاً.
-بعدما كان "الثنائي الشيعي" يصر على ان تكون وزارة الاشغال من حصة "حزب الله" عاد وتراجع عن هذا المطلب وقبل بتولي شخصية محسوبة عليه حقيبة الصحة على ان تسلم وزارة الاشغال الى شخصية من حصة "الحزب الاشتراكي".
Advertisement
-لم تستبعد مصادر متابعة عدم تسمية وزراء محسوبين على "التيار الوطني الحر" اذا لم ترضهم الوزارتان اللتان ستسند اليهما، وفق توزيعة الـ24 وزيرا.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
05:23 | 2025-01-19
19/01/2025 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
15:00 | 2025-01-19
19/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
10:32 | 2025-01-19
19/01/2025 10:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
12:00 | 2025-01-19
19/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:39 | 2025-01-20
النائب فياض من النبطية: ننتظر 26 الجاري موعد انسحاب العدو من اراضينا
03:36 | 2025-01-20
صيف في عزّ كانون الثاني.. ارتفاع اضافي في درجات الحرارة
03:33 | 2025-01-20
الرئيس عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الصيني
03:30 | 2025-01-20
من حماس إلى حزب الله والحوثيين.. ماذا سيحدث الآن لـ"محور المقاومة"؟
03:26 | 2025-01-20
"القوات": كلام قاسم عن جهوز المقاومة يناقض خطاب القسم وكلمة سلام بعد تكليفه
03:17 | 2025-01-20
درغام: تعنينا الاصلاحات لا اسم رئيس الجمهورية
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
20/01/2025 10:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
20/01/2025 10:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
20/01/2025 10:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24