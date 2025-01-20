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لبنان

عون استقبل القائمة بأعمال سفارة لبنان في البرازيل

Lebanon 24
20-01-2025 | 02:56
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، القائمة بالأعمال لدى سفارة لبنان في البرازيل السفيرة كارلا جزار.
 
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