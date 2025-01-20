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لبنان

في طرابلس.. إشكال وتضارب بين سائقين

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شجاراً عنيفاً وقع بين سائق سيارة "جيب" وسائق "توك توك" عند دوار الـ 200 في طرابلس تطور إلى تضارب. 
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