فجر اليوم.. سرقة محل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض محل لبيع الهواتف الخلوية في شارع نديم الجسر - طرابلس للسرقة فجر اليوم من قبل مجهولين.

وقام السارقون بتعطيل كاميرات المراقبة قبل تنفيذ العملية وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.