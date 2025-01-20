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لبنان

فجر اليوم.. سرقة محل في طرابلس

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض محل لبيع الهواتف الخلوية في شارع نديم الجسر - طرابلس للسرقة فجر اليوم من قبل مجهولين. 
 
وقام السارقون بتعطيل كاميرات المراقبة قبل تنفيذ العملية وفروا بعدها إلى جهة مجهولة. 
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