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لبنان

عون استقبل البطريرك يونان على رأس وفد

Lebanon 24
20-01-2025 | 04:04
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان على رأس وفد.

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