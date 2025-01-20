وزير الاعلام كرّم الصحافي الراحل بولس كنعان

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كرم وزير الاعلام زياد المكاري في دارته في زغرتا الصحافي الراحل بولس كنعان الذي بقي لاخر أيام عمره يناضل لابقاء الاعلام الورقي المناطقي مستمراً عبر اصدار مجلته الشهرية ذات الطابع الشمالي " الغد " . ⁠شارك في التكريم اسرته ومختار بلدة علما سامر كنعان وأقارب وأصدقاء .كانت كلمة للوزير المكاري أمام وفد بلدة علما قال فيها: "جمعتني بالمرحوم الصحافي جورج كنعان صداقة متينة وكنت من متابعي مجلته التي صارعت الازمات وظلت تصدر بارادة وتضحيات منه".⁠ولفت الى أن "الاعلام المناطقي الورقي في زغرتا طالما كان عريقاً وهنا لا ننسى ⁠جريدة " صدى الشمال " العريقة من الراحل فريد أنطون الى الراحل قبلان أنطون" .بعد ذلك سلم المكاري درعاً تقديرياً لروح الصحافي بولس كنعان : "بقي لاخر أيام عمره يناضل لابقاء الاعلام الورقي المناطقي .مجلة الغد أمس منطقتنا وذاكرتها ".شكرت ⁠عائلة كنعان للمكاري مبادرته التكريمية ومحبته وقدمت له مجسماً رمزياً يجسده في مؤتمراته العاطفية ، وأعلنت انها تحاول مكننة أرشيف المجلة من صور ووثائق .