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لبنان

بالصورة... إسرائيل استهدفت منزلاً في مارون الراس

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دبابة "ميركافا" استهدفت منزلاً عند أطراف بلدة مارون الراس لجهة بنت جبيل.
 
 
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لبنان

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