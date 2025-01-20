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لبنان

بوشكيان: دور المغتربين سيعوّل عليه كثيراً في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
20-01-2025 | 08:26
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 التقى وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان الرئيس العالمي للجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم عباس فواز، وجرى البحث في دور الاغتراب في رفد لبنان بالطاقات والموارد والدعم الاقتصادي، بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وانطلاق العهد بالتفاف شعبي جامع.
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واكد بوشكيان أن "دور المغتربين سيعوّل عليه كثيراً في المرحلة المقبلة، وننتظر منهم أن يعيدوا الثقة بوطنهم، لأنّ ورشة الاعمار حقيقية، وبمؤازرة عربية ودولية".

وقال:" إن قوة لبنان بقوّة الانتشار في مختلف دول العالم، وبالطاقات البشرية الخلاقة والمميزة والمبدعة على أكثر من صعيد، وعند تضافر وتكامل لبنان المقيم مع جناحه الثاني".
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