إنسحاب جنود إسرائيليين من منطقة جنوبيّة... وما سرقوه لا يخطر على البال

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ قاموا بسرقة لافتة مكتوب عليها "طلوسة بني حيان قبريخا"، عند انسحابهم من مكان تمركزهم، في وادي السلوقي في جنوب لبنان.

كما انسحبت قوات العدوّ الاسرائيلي من منطقة الدبش غرب بلدة ميس الجبل.