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لبنان

ميشال سليمان: المطلوب من المنتصرين اللبنانيين والغزاويين تجيير انتصارهم

Lebanon 24
20-01-2025 | 10:55
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أشار الرئيس العماد ميشال سليمان إلى أن "المطلوب من المنتصرين اللبنانيين والغزاويين تجيير انتصارهم لصالح القضية الفلسطينية من جهة وفي سبيل قيام الدولة اللبنانية"، وقال في تصريح اليوم: "مختصر مفيد بعد إبرام اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة: حماس انتصرت في غزة، وإسرائيل انتصرت أيضا هناك، إسرائيل انتصرت في لبنان، والممانعة انتصرت أيضا هنا، جو بايدن ودونالد ترامب انتصرا أيضا في كامل الإقليم".
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وسأل: "من الذي خسر إذا؟!"، وقال: "الخاسرون هم الشعب اللبناني والاقتصاد والغزاويون وأبسط مقومات الحياة لديهم".

وطالب "المنتصرين اللبنانيين والغزاويين بتجيير انتصارهم لصالح القضية الفلسطينية من جهة وفي سبيل قيام الدولة اللبنانية ومن أجل تحقيق سيادتها الكاملة من دون نقصان من جهة أخرى، عند ذلك فقط تكتمل الفرحة وتتحقق المصالح الوطنية".
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