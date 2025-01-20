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لبنان

بالتعاون مع خبراء إيطاليين.. الجيش نقل نافورة الموزاييك لترميمها

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:35
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 أعلن الجيش عبر "فيسبوك" عن أن "فريقا من فوج الأشغال المستقل في الجيش نفذ، بالتعاون مع خبراء ترميم إيطاليين من وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وممثلين من المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة، ومؤسسة Rockland، وجمعية Rebirth Beirut، وجامعة الروح القدس- الكسليك، مهمة نقل نافورة الموزاييك Ardea Pupurea  من سوق فردان- بيروت إلى منشأة التدريب على ترميم التراث الثقافي في فوج الأشغال المستقل - حارة الست، ليصار إلى ترميمها داخل الفوج، ثم إعادتها إلى موقعها".
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