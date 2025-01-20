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لبنان

فرح استقبل بو عاصي ووفدا من الضنية

Lebanon 24
20-01-2025 | 13:07
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استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، في مكتبه صباح اليوم، النائب بيار بو عاصي.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "اللقاء بحث في أوضاع جهاز الدفاع المدني وسبل تطوير قدراته وتعزيز إمكاناته اللوجستية والبشرية، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة لمختلف الحالات الطارئة. وأكد النائب بو عاصي استعداده لمساعدة الدفاع المدني، ضمن الأطر القانونية، بما يمكنه من مواجهة التحديات التي تعترض عمله وتعزيز قدرته على أداء مهامه على أكمل وجه".
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كما استقبل فرح وفدا من الضنية. وتناول اللقاء "سبل تعزيز التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلديات والجمعيات المحلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الجهوزية لمواجهة مختلف الطوارئ. كما تم البحث في الحاجات اللوجستية والتقنية للمراكز في المنطقة، وسبل توفير الدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمات".

وأكد فرح "التزام المديرية العامة للدفاع المدني تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، بما يسهم في تطوير قدرات الجهاز وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين".

واستقبل فرح وفدا من لجنة تجار جبل لبنان، وتم البحث في "سبل التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والقطاع التجاري بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة في المؤسسات والأسواق التجارية، حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، ولعدم تكرار الحوادث المؤسفة التي حصلت سابقا. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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