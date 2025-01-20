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لبنان

اتفاقية جديدة بين وزارة الزراعة وGIZ.. الحاج حسن: هذه المشاريع ستحقق تنمية مستدامة

Lebanon 24
20-01-2025 | 13:45
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التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم في مكتبه، مدير مكتب GIZ في لبنان ماتياس فاغنر، يرافقه وفد من Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين في مجال تطوير القطاع الزراعي في لبنان.
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وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان، بأن "الاجتماع شهد مناقشات بناءة حول المشاريع المشتركة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية، مع التركيز على دعم المزارعين اللبنانيين وتحسين الأمن الغذائي".

وأشار إلى أنه "في ختام الاجتماع، تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة المستمرة في تنفيذ المشاريع الرئيسية التي تدعم القطاع الزراعي، بما يشمل تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين". 

واعتبر "هذه الاتفاقية بمثابة استمرار للجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة GIZ في تعزيز التنسيق المشترك وتحقيق الأهداف التنموية في القطاع الزراعي، بما يساهم في تحسين حياة المزارعين اللبنانيين وتعزيز الاستدامة الزراعية في البلاد".

وأكد الحاج حسن في تصريح أن "هذه المشاريع تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في لبنان"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع GIZ يعد خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الزراعي في البلاد، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي يعاني منها القطاع".

من جهته، أكد فاغنر "التزام GIZ دعم لبنان في تطوير القطاع الزراعي"، وقال: "هذه المشاريع ستسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعود بالنفع على المجتمعات الزراعية في لبنان".
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