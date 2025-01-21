سلوم: التغيير في الصحة أوّل اختبار النجاح

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اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، أن "الواقع الصحي والدوائي هو أكثر ملفّ يهمّ المواطنين وعلى تماس مباشر معهم، وان التغيير في مقاربة هذا الملفّ من كل جوانبه، ان على صعيد التصدّي لكلّ المخالفات من منع دخول الدواء المهرّب والمزوّر، والتصدّي للمواقع والاماكن غير الشرعيّة أو غير المرخّصة التي تتاجر بصحّة المريض، الى اعادة تسجيل الادوية والمتممات المتدنيّة الجودة، الى تأمين الادوية الجيدة لمرضى الامراض المستعصية بشكل مستمرّ ودون استبدالها بأدوية اقلّ جودة تجعل من المرضى حقل تجربة، الى الشراكة المتكاملة بين القطاع العام والخاص وفي مقدمتها المستشفيات والصيدليات والمصانع الدوائية والمكاتب العلميّة ما ينعكس على نوعيّة وتسعيرة الخدمة الصحيّة، كل هذا يشكل اولى تحديّات المرحلة المقبلة وأوّل اختبار النجاح".