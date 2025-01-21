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لبنان

العدو فجر بوابات منازل عند أطراف بنت جبيل.. وإطلاق نار متقطع في المكان

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:21
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تعمل قوات العدو الاسرائيلي على تفجير بوابات عدد من المنازل في منطقة التوغل عند أطراف بنت جبيل لجهة مارون الرأس، وسط إطلاق نار متقطع في المكان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما تقوم جرافات العدو بعمليات تجريف الطرقات التي تربط الأحياء الداخلية في بلدة مارون الراس.
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