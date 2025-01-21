القوات اللبنانية: حريصون على السرية في مفاوضات التشكيل مع الرئيس المكلّف

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:تكرِّر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بأن الأخبار المتداولة عن الحكومة بما يتعلّق بـ"القوات" غير صحيحة وتندرج في سياق سعي وسائل الإعلام إلى متابعة أخبار التأليف عن طريق التقدير أو التأليف، لأن "القوات" حريصة على السرية في مفاوضات التشكيل مع الرئيس المكلّف، وتتكتّم حول المعلومات حرصا على مسار تشكيل الحكومة.وبالرغم من تقديرها لدور وسائل الإعلام سعيا وراء الخبر والحقيقة، إلا انها تتمنى على هذه الوسائل اعتماد أخبار "القوات اللبنانية" من مصادرها.