Advertisement

لبنان

القوات اللبنانية: حريصون على السرية في مفاوضات التشكيل مع الرئيس المكلّف

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1309348-638730557019140827.jpg
Doc-P-1309348-638730557019140827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:

تكرِّر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" بأن الأخبار المتداولة عن الحكومة بما يتعلّق بـ"القوات" غير صحيحة وتندرج في سياق سعي وسائل الإعلام إلى متابعة أخبار التأليف عن طريق التقدير أو التأليف، لأن "القوات" حريصة على السرية في مفاوضات التشكيل مع الرئيس المكلّف، وتتكتّم حول المعلومات حرصا على مسار تشكيل الحكومة.
Advertisement

وبالرغم من تقديرها لدور وسائل الإعلام سعيا وراء الخبر والحقيقة، إلا انها تتمنى على هذه الوسائل اعتماد أخبار "القوات اللبنانية" من مصادرها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-01-21
07:05 | 2025-01-21
06:43 | 2025-01-21
06:38 | 2025-01-21
06:32 | 2025-01-21
06:13 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24