ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر كانون الأول 2024

Advertisement

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الأول 2024 ارتفاعا وقدره 2.30 في المئة بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن كانون الأول 2024 بلغ 18,12% في المة بالنسبة لشهر كانون الأول من العام 2023.أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر كانون الأول على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 3.59 في المئة.- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.46 في المئة.- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 3.79 في المئة.- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 2.07 في المئة.- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2.97 في المئة.- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 3.59 في المئة.كما بلغ معدل التضخم لسنة 2024 : 45.24 في المئة.يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .