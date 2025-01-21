يمق: المرتضى أعاد لطرابلس مكانتها ووضعها من جديد على الخارطة الثقافة والسياسية

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كرم رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وزير الثقافه في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وقدم له درع الفيحاء من تصميم الطرطوسي، وذلك في الاحتفال الذي اقيم برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ممثلا بالوزير القاضي محمد وسام المرتضى في اختتام فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024، في قاعة المؤتمرات في معرض رشيد كرامي الدولي، في حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، واعضاء المجلس البلدي وحشد من النواب ونقباء المهن الحرة والفعاليات الشمالية والطرابلسية.وقال يمق في بيان أثر الاحتفال:" لقد استعادت طرابلس مكانتها الريادية والحضارية وموقعها الطليعي عبر سلسلة فعاليات أشرف عليها الوزير الصديق والاخ محمد وسام المرتضى في إطار فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024".أضاف :" معالي القاضي المرتضى، لقد وضعت طرابلس على الخارطة الثقافة والسياسية وفي مكانتها الحقيقية، ومنعت المحاولات الحيثية لشيطنتها، لقد عاشت الفيحاء ايام فرح وسعادة في يوميات الفعالية الثقافية العربية، ورفعت الغبار عن كنوزها ومكوناتها الأثرية والحضارية والثقافية، انها طرابلس العلم والعلماء، طرابلس العيش المشترك والتقوى والسلام، شكرا معالي الوزير، ستبقى جهودكم مسطرة بحروف من ذهب في سجل عاصمة الشمال التي بادلتكم الحب والود والعاطفة، كما أشكر الرعاية الدائمة للرئيس نجيب ميقاتي والتي اسهمت في إنجاح فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024، كما أشكر كل الشخصيات الطرابلسية والشمالية التي تكاتفت لإنجاح هذه الفعالية".وكان الوزير المرتضى قد كرم رئيس البلدية الدكتور يمق وأعضاء المجلس البلدي الدكاترة : تدمري، بخاش، الحاج والصيدلاني عبدالحميد كريمة رئيس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية.