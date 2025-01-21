سجال بين وئام وهاب ونائب "حركة أمل": هذا أوّل مسمار في نعش الحكومة

بعدما كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر "إكس" إنّ "تعيين الوزير ياسين جابر في وزارة المالية سيكون المسمار الأول في نعش الحكومة"، ردّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" هاني قبيسي على تغريدة وهاب، وقال له: "مسامير النعوش في الكلام المغشوش والتقلبات العشوائية لاهداف شخصية".

تعيين الوزير ياسين جابر في وزارة المالية سيكون المسمار الأول في نعش الحكومة — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) January 21, 2025 Advertisement

وعاد وهاب وردّ على ردّ قبيسي، وقال: "يا عزيزي هاني قبيسي: كنت أعتقد أنك أذكى من أن تنبري للدفاع عن ياسين وانت لم تستفد من الفساد بإجماع الكل وبقيت مناضلاً كما بدأت. إترك هذه المهمة للديك الذي يمسك بخناق جابر ويديره. أما تغيير المواقف فسببه أخطاء حساباتكم ومعارككم التي تنتهي بتسويات مصلحية".