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لبنان

سجال بين وئام وهاب ونائب "حركة أمل": هذا أوّل مسمار في نعش الحكومة

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:22
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بعدما كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر "إكس" إنّ "تعيين الوزير ياسين جابر في وزارة المالية سيكون المسمار الأول في نعش الحكومة"، ردّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" هاني قبيسي على تغريدة وهاب، وقال له: "مسامير النعوش في الكلام المغشوش والتقلبات العشوائية لاهداف شخصية".
 
 
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وعاد وهاب وردّ على ردّ قبيسي، وقال: "يا عزيزي هاني قبيسي: كنت أعتقد أنك أذكى من أن تنبري للدفاع عن ياسين وانت لم تستفد من الفساد بإجماع الكل وبقيت مناضلاً كما بدأت. إترك هذه المهمة للديك الذي يمسك بخناق جابر ويديره. أما تغيير المواقف فسببه أخطاء حساباتكم ومعارككم التي تنتهي بتسويات مصلحية".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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