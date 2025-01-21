من تحت الأنقاض.. انتشال أشلاء شهيدين في بلدة الناقورة

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في إطار المهام الموكلة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، وبتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، واصلت فرق البحث والإنقاذ عملياتها في بلدة الناقورة، حيث تمكنت بتاريخ اليوم الثلاثاء الواقع في ٢١-٠١-٢٠٢٥ من انتشال أشلاء شهيدين من تحت الأنقاض، وذلك في سياق الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.وقد تم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويتهما وفقاً للإجراءاتالمتبعة.هذا وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، استمرارها في تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في البلدات المتضررة، مجددة التزامها الكامل ببذل أقصى الجهود حتى العثور على جميع المفقودين.