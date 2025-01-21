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لبنان
فرح في الاحتفال الدولي للمبتدئات لدعم "الدفاع المدني": ملتزمون أن نكون دائما بجانبكم
Lebanon 24
21-01-2025
|
12:00
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شارك في الاحتفال الدولي للمبتدئات في دورته الـ24 الذي أقيم في "كازينو لبنان"، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، والسفير البرازيلي تراسيكو كوستا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية.
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بعد النشيد الوطني، ألقت رئيسة مؤسسة Bal International des Débutantesريجينا فنيانوس كلمة حيت فيها "جهود المدير العام للدفاع المدني العميد نبيل فرح في مهمته الإنسانية الصعبة"، مثنية على "عمل كل عناصر الدفاع المدني".
من جهته، حيا فرح "عناصر الدفاع المدني التي تكرس نفسها لخدمة هذا الوطن، وريجينا فنيانوس وأعضاء اللجنة على جهودهم القيمة"، وقال: "رغم كل ما مر به وطننا من حروب وقتل ودمار وأحزان، أصرت فنيانوس وأعضاء اللجنة على إقامة هذا الاحتفال الراقي الذي يحمل رسالة فرح وثقافة، هذا الاحتفال هو تأكيد على صمود الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي ينهض من تحت الركام، ويستعيد قوته ليحلق عاليا مجددا."
وأكد أن "الدفاع المدني، على غرار أبناء هذا الوطن، عاش آلام الحرب وقدم التضحيات من شهداء وجرحى، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمنشآته"، وقال: "مع ذلك، لم تمنعنا هذه الظروف الصعبة، ولا الإمكانات المحدودة، بل المعدومة، من الاستمرار في أداء رسالتنا الإنسانية. نحنؤ، في الحرب كما في السلم، وفي كل لحظات الفرح أو الحزن."
وشكر لـ"فنيانوس تخصيص ريع هذا الاحتفال لدعم الدفاع المدني"، وقال: "هذا ليس بالأمر الجديد عليها، فهي دائما تغمرنا بكرمها وبدعمها الكبير".
وختم: "في ظل قيادة الرئيس العماد جوزاف عون، نؤمن بأن الدولة ومؤسساتها ستكون حسب تطلعاتكم وآمالكم، والدفاع المدني سيكون نموذجا يحتذى في هذا الإطار، أكرر امتناني لكم جميعا، وأدعوكم لمواصلة دعمكم. كما سنبقى دائما سندا لكم في كل الظروف."
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