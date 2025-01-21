اجتماع تنسيقي بين وزير الزراعة ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة الأضرار الزراعية

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استهل الحاج حسن الاجتماع بتأكيد "أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ومنظمات الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "الوزارة أنهت الاستبيان الأولي لمسح الأضرار الزراعية واستكملت تشكيل اللجان التنظيمية والفنية والفرق الميدانية وفق آلية مسح الأضرار التي اعتمدتها الوزارة منذ إعلان وقف إطلاق النار".من جهته، قدم هولينغورث عرضا لـ"خطة العمل التي توصل إليها الخبراء"، مشيرا إلى "اعتماد المسح الجوي، إضافة إلى التحقق الميداني وتعبئة الاستمارات التفصيلية للأضرار بإشراف ومتابعة من وزارة الزراعة، بما يتيح تحديد نوع التدخلات المطلوبة بشكل دقيق ومساعدة المتضررين عبر البرامج والمشاريع التي تنفذ في لبنان".وأقر المجتمعون "خطة العمل للتعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمات الأمم المتحدة، في إطار مسح الأضرار الزراعية وسيتم الاعلان عنها رسميا يوم الجمعة المقبل".وفي ختام الاجتماع، شكر الحاج حسن لـ"منظمات الأمم المتحدة تعاونها المثمر ودعمها المستمر، الذي أسس إلى استعادة الثقة الداخلية والدولية"، مؤكدا "أهمية الجهود المشتركة لتعزيز صمود القطاع الزراعي في لبنان".