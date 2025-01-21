سؤال من "عبد المسيح" للشعب اللبناني.. إليكم التفاصيل

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":



"وضعت القيادات العسكرية في إسرائيل استقالاتها بتصرف رؤسائهم بسبب فشلهم في صد هجوم 7 تشرين الاول واعتذروا من شعبهم. نحن في لبنان لا نريد استقالات أو عزل، بل نريد تشاركا و تكاتفا. لكن ألا يستحق الشعب اللبناني مصارحة وإعتذاراً وتواضعاً ممن سلبوه قراره وورطوه وتسببوا بدمار أرزاقه وحرموه من خيرة أبنائه؟ سؤال برسم الشعب اللبناني فقط، ونريد الجواب الشافي بعد سنة و نصف".

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