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لبنان

سؤال من "عبد المسيح" للشعب اللبناني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:27
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس":

"وضعت القيادات العسكرية في إسرائيل استقالاتها بتصرف رؤسائهم بسبب فشلهم في صد هجوم 7 تشرين الاول واعتذروا من شعبهم.  نحن في لبنان لا نريد استقالات أو عزل، بل نريد تشاركا و تكاتفا.  لكن ألا يستحق الشعب اللبناني مصارحة وإعتذاراً وتواضعاً ممن سلبوه قراره وورطوه وتسببوا بدمار أرزاقه وحرموه من خيرة أبنائه؟ سؤال برسم الشعب اللبناني فقط، ونريد الجواب الشافي بعد سنة و نصف".
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